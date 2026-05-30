「オリックス３−１中日」（３０日、京セラドーム大阪）中日が敗れ連勝が４でストップ。ベテランの大野雄大が８回３失点と気迫の投球を見せるも完投負けを喫し、チームは交流戦初黒星を喫した。先発の大野雄が初回に紅林に２ランを被弾した。直後に石川昂が反撃のソロ本塁打を放ったが、以降はオリックス投手陣の継投の前に沈黙。８回３失点と好投した左腕を援護することができなかった。リーグ最下位に沈んでいた中日は交