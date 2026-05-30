福岡市の博多座で「六月博多座大歌舞伎」が6月2日に初日を迎える。八代目尾上菊五郎襲名披露、六代目尾上菊之助襲名披露として行われる。30日は出演者が小舟に乗ってPRする初夏を告げる風物詩「船乗り込み」が行われ、約3万5000人（主催者発表）の歓声に応えた。船乗り込み後には博多座で式典が行われ、出演する市川團十郎があいさつ。八代目尾上菊五郎とは同じ1977年生まれ。同じ学校、同じ稽古場に通うなど互いに刺激し合っ