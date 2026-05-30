ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急のアロハとハルが３０日、都内でコンセプトフォトブック「アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。今作は、グループの年下組で「アロハル」としても親しまれている２人が「夜」をテーマにさまざまな表情に挑戦。ハルは「僕らの仲の良さを詰め込んだ」とＰＲした。出来栄えはそろって１００点満点。アロハは、「結構“ビジュ良い”ものが詰められてる」とユニーク