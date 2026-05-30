◇東京六大学野球春季リーグ戦最終週1回戦早大1―8慶大（2026年5月30日神宮）早大・小宮山悟監督は、「秘密兵器」と呼んだ霜結太（2年＝マクレーン高）を「1番・左翼」で起用。初回のリーグ戦初打席で慶大のエース左腕・渡辺和から左中間にぶち込む初打席本塁打（33人目）の快挙を達成した。一気に盛り上がるはずが、その後は打線が沈黙して1―8で大敗した。米国バージニア州生まれ。1メートル67、75キロの“豆タンク