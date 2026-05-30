元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。妹との2ショットを公開し、“そっくり”な姿に反響が集まっている。【写真】「めちゃくちゃ可愛い」元NHK・中川安奈＆“そっくり”妹との“顔出し”2ショット中川は「少し前の妹とのランチ最近『姉妹の姉は面長率が高い』っていう投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのかよく仕草や話し方が似てると言われます笑」とつづり、