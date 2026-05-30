核拡散防止条約再検討会議の報告会で話す被団協代表理事の松浦秀人さん＝30日午後、松山市核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせ渡米した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表理事で胎内被爆者の松浦秀人さん（80）＝松山市＝は30日、同市内で開かれた報告会で「再検討会議が決裂したのは残念」と述べた。市民ら約70人が参加した。再検討会議は成果文書を採択できず22日（日本時間23日）に閉幕した。松浦さんは国