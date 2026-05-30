1回オリックス1死二塁、紅林が左越えに先制2ランを放つ＝京セラドームオリックスは一回に紅林の6号2ランで先制。六回に山中の適時打で加点した。先発の田嶋は6回をソロ本塁打による1点に抑えて今季2勝目。マチャドが15セーブ目を挙げた。中日は連勝が4でストップ。大野は完投負けで2敗目。