演歌歌手の伍代夏子（64）が、30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、2拠点生活について語った。東京のほか、青森にも豪邸を構えているという。元々は、夫・杉良太郎の会社の施設で、「結婚する前から、杉さんの会社の研修施設として青森にお家があったんですよ」と説明。「彼は彼で、結婚する前ですから、そこを自分の終（つい）のすみかにしようと思っていたみたいです」。場所は「誰も呼ばないよう