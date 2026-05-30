カナダサッカー協会(CSA)は29日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のカナダ代表メンバー26名を発表した。開催国の1つとして臨む今大会に向け、DFアルフォンソ・デイビス(バイエルン)やFWジョナサン・デイビッド(ユベントス)を選出している。ジェシー・マーシュ監督率いるチームはグループBに入り、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと戦う。以下、カナダ代表メンバー▽GKマクシム・クレポー(オーランド・シ