2022年サッカーW杯カタール大会1次リーグ、イラン戦でゴールを決めて駆け出すイングランドのスターリング選手（手前）＝ドーハ（共同）サッカーの元イングランド代表FWスターリング選手（フェイエノールト）が、薬物の影響下での運転や薬物所持の疑いで逮捕されたと29日、複数の英メディアが報じた。検体の提出を拒んでいるという。保釈されたが、捜査は続いている。地元警察によると28日午前、ロンドン郊外の高速道路でガード