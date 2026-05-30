◇交流戦オリックス3─1中日（2026年5月30日京セラドーム）オリックスが連敗を2で止めた。初回1死二塁から4月5日の日本ハム戦以来の3番に座った紅林が左越えに6号先制2ラン。2―1の6回には山中の中前適時打で加点した。投げては先発の田嶋が6回を被安打5の1失点と好投。7回以降は寺西―椋木―マチャドとつないでリードを守り切った。