俳優の東貴博、ビビる大木が30日、東京・新橋演舞場で行われた「熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾 東京喜劇『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』」の取材会に参加した。【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見客が心の底から本当に面白いと思える東京の喜劇“軽演劇”を上演しよう、“東京の笑い”を継承しようと、2004年に伊東四朗座長のもとに三宅裕司を中心とした喜劇人たち