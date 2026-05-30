◇交流戦中日1─3オリックス（2026年5月30日京セラドーム）中日がオリックスに競り負けた。交流戦開幕からの連勝は4で止まり、球団最長更新はならなかった。先発の大野は8回で被安打10の3失点と粘ったが、初回に1死二塁から紅林に浴びた先制2ランが最後まで響いた。6回には2死二塁から山中に中前適時打を打たれて追加点を許した。打線は2回に2死から石川昂が3号ソロを放ったが、その後はオリックス・田嶋から追加点が