「明治安田Ｊ１百年構想リーグ・プレーオフラウンド第１戦、神戸５−０鹿島」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）１位、２位を決めるプレーオフ第１戦は神戸が鹿島に大勝した。エースが大一番で躍動した。前半２８分、ペナルティーエリア手前のフリーキックからＦＷ大迫が右足を振り抜いた。弧を描いた軌道でボールは、直接ゴール左に吸い込まれた。大迫は両手を広げて雄たけびを上げ、力強く拳を握った。後半５分、右サイ