森保監督が前日会見に出席サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップに向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。試合前日の30日に国立競技場で前日会見が行われ、森保一監督が出席。「W杯に向けて最高の準備になる試合ができる」とアイスランド戦に向けて意気込んだ。日本代表は31日にアイスランド代表との壮行試合を行い、6月2日に日本から事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに移動し現地でトレーニングを行う