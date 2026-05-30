◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の高梨雄平投手が今季初失点した。４点リードの７回から登板。この回先頭の代打・カストロへ投じた７球目１４４キロ変化球を左翼席へ運ばれ、今季初被弾。８試合目で初めて失点した。後続の代打・野村にも中前打を許し、続く水野を中飛に打ち取ったところで降板。３番手の田中瑛にマウンドを託した。高梨は１日に１軍昇格し、ここまで７