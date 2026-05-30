神戸が鹿島相手にホームで5-0快勝衝撃的な勝利だった。昨季のJ1王者であり、J1百年構想リーグの地域リーグラウンドでEASTを圧倒的な成績で制した鹿島アントラーズに対しヴィッセル神戸のFW大迫勇也が、格の違いを見せつけた。古巣から先制点を含むハットトリックの活躍を見せ、第1戦を5-0の快勝に導いた10番は「仲間に感謝したいですし、3点取れて嬉しかったです」と、優勝を大きく引き寄せる勝利を喜んだ。DFトゥーレルが開始