◆陸上ＴＷＯＬＡＰＳＭＩＤＤＬＥＤＩＳＴＡＮＣＥＣＩＲＣＵＩＴ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）グランプリ男子８００メートルＡ組は、日本記録保持者で昨年の東京世界陸上代表の落合晃（駒大）が１分４３秒４５の日本新記録で優勝した。風が強く吹く中でも力強く走り抜き、今季２度目の更新となった。昨年４月に駒大に進学し、日本選手権を２連覇。昨年の東京世界陸上にも出場した。大