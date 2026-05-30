◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―１中日（３０日・京セラドーム大阪）中日は、オリックスに敗れて交流戦の開幕からの連勝は４でストップした。セ・リーグ最下位からの脱出もできなかった。先発の大野雄大投手は、立ち上がりにつまずいた。初回に紅林に左越えの先制２ランを被弾。今季ワーストの被安打１０で８回３失点。２０１６年３月２５日の阪神戦以降、５勝負けなしだった京セラＤでの“不敗神話”は崩れ