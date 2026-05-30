元小結・北勝富士で大山親方の引退相撲が３０日、東京・両国国技館で行われ、横綱・大の里（二所ノ関）が断髪式でハサミを入れた。大の里の本名は中村泰輝で、日体大の先輩の元北勝富士は中村大輝（ともに、なかむら・だいき）。「一度も対戦しなかったけれど、同姓同名。昔からアマ相撲で強かったこともあって、憧れ。寂しさもある」と感慨深げだった。大の里は左肩腱板（けんばん）損傷で夏場所を全休。名古屋場所へ向け「し