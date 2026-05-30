◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）３歳のスピード自慢１６頭で争われ、高杉吏麒騎手騎乗で３番人気のタマモイカロス（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）は、メンバー最速となるラスト３２秒７で追い込むも３着に終わった。デビュー３年目の高杉騎手は、師匠・藤岡健調教師の管理馬で臨んだが、初タイトルはわずかに届かなかった。同馬は昨年６月に小倉でデビュ