記事ポイント福島中央テレビが「サクマ＆ピース」シーズン6の制作を発表2026年7月19日（日）から4週連続、福島県郡山市が舞台放送後はTVerで配信予定 福島県いわき市出身のテレビプロデューサー佐久間宣行と、アルコ＆ピースの平子祐希が福島を舞台に地元の魅力を発信するバラエティ番組「サクマ＆ピース」が、シーズン6として帰ってきます。福島中央テレビが2026年5月27日にシーズン6の制作を正式発表しました。今回の舞台は