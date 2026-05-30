記事ポイント三菱商事ロジスティクスが実務体験を組み込んだ研修「シゴト体験ラボ」を2026年5月より提供開始座学・現場見学・ピッキング体験の3ステップで、物流業務の理解を実践レベルへ引き上げる神奈川県横浜市の京浜事業所で1日または半日の完結型プログラムとして実施 物流業界での人手不足や業務高度化への対応が急務となるなか、現場への具体的な理解なしに業務改善やDX推進を進めることの難しさが課題となっています