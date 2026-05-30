記事ポイント川崎能楽堂が2026年に開館40周年を迎え、「つなぐ聲」をテーマに7月20日（月・祝）公演を開催します観世流銕仙会による能「天鼓」「小鍛冶 白頭」の2演目に加え、仕舞・狂言も上演されます公演前の7月5日（日）には、出演者・鵜澤光氏による事前講座も実施されます 神奈川県川崎市に構える川崎能楽堂が、2026年に開館40周年の節目を迎えます。記念の年を飾る演目として、観世流銕仙会による『第138回川崎市定期能