「THE BATMAN」などで知られる俳優のロバート・パティンソンと婚約中の女優で歌手のスキ・ウォーターハウスが、2024年3月に長女が誕生して以降、関係が「新しいもの」に変化したと明かした。 【写真】出産しても婚約者？ スキ・ウォーターハウスとロバート・パティンソン スキはバラエティの取材に対し、初めての出産後に内面的な葛藤を抱えていたと告白。「自分が正しいことをしている