記事ポイント株式会社Ryuki Designが運営する「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」の掲載件数が22,284件に拡大（2026年5月26日時点）業種・用途・テイスト別に多様なバナーデザイン事例を横断的に比較・閲覧できるデザイン資料サイトバナー制作サービスは1点4,000円（税別）から、初回1デザイン無料で対応 デジタル広告やECサイト、SNS運用などあらゆるオンライン施策でバナー制作の需要が高まるなか、Ryuki Designが運営