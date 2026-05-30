記事ポイントフェルメール《真珠の耳飾りの少女》が2012年以来14年ぶりに来日、大阪中之島美術館のみでの開催京阪電車が《真珠の耳飾りの少女》をモチーフにした特別装飾列車を2026年7月1日から運行予定鑑賞券セットのツアーバスやホテル宿泊プランなど、京阪グループが多彩な関連商品を展開 フェルメールの《真珠の耳飾りの少女》が2026年8月21日から9月27日まで大阪中之島美術館に来日します。2012年の「マウリッツハイス美