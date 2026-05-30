記事ポイント累計販売数3,000個を突破した陶磁器製の仕切り皿内側がスプーンの形に合わせたカーブと深さ約2.7cmで食べ物をすくいやすい設計重さ約581gの安定感と裏面9カ所の切り込みによる速乾構造 子どもの食事中に食器がずれたり、食べ物がうまくすくえなかったりといった場面を解消するために設計された陶磁器製の仕切り皿が、累計販売数3,000個を突破します。まるくぱーじゅが展開するこの仕切り皿は、すくいやすい形状・