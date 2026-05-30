記事ポイント学校法人加計学園と東京国立博物館が2026年5月25日に包括連携協定を締結同博物館が地方大学と包括連携協定を結ぶのは初の事例遠隔地からの博物館体験を可能にする教育・研究プログラムの共同開発へ 学校法人加計学園と東京国立博物館が、学術研究と教育の連携を軸とした包括連携協定を締結しました。同博物館が地方の大学と包括的な連携協定を結ぶのは今回が初めてとなります。メディア映像技術とデジタル技術を