◇ナ・リーグドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの球団公式インスタグラムが29日（日本時間30日）に更新され、同日のフィリーズ戦をクレイトン・カーショー氏（38）が観戦する姿が公開された。カーショー氏はスタンド最前列で子供たちと試合を観戦。初回、フリーマンが2試合連発となる8号先制アーチを放つと、立ち上がって大はしゃぎ。盟友の一発を喜んだ。さらに、3回には大谷も2戦連