第3日、18番でアプローチショットを放つ神谷そら。通算8アンダーで首位＝グランディ那須白河GCリゾートトラスト・レディース第3日（30日・福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）神谷そらがボギーなしの7バーディーで65をマークし、通算8アンダーの208で15位から首位に浮上した。2打差の2位に河本結、政田夢乃ら3人が並んだ。通算5アンダーの5位は佐久間朱莉と吉沢柚月。トップから出た都玲華は77と崩れてイーブン