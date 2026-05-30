◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日会見が行われた。アイスランドはアルナル・グンラウグソン監督（53）が登壇し「明日の試合で責任を全うし、森保監督がつくり上げたチームに対し、しっかりと戦っていく」と意気込ん