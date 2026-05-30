元日向坂46のメンバーで俳優・タレントの影山優佳さんのスタッフの公式Xが5月29日更新。影山さんがゴールド免許証を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 影山優佳 】「スーパーペーパーゴールドガール爆誕」ゴールド免許証を公開にファン反響「免許証でこの美貌…」投稿された影山さんの運転免許証は、影山さんが5月に25歳の誕生日を迎え更新されたもの。ゴールドのラインに、優良ドライバーであることを示す『優