◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-巨人(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)巨人の西舘勇陽投手が日本ハム戦に先発登板。今季初の1軍先発で6回無失点の好投を披露しました。初回、1アウトから万波中正選手にヒット、続くレイエス選手をフォアボールで歩かせますが、150キロの直球や変化球で後続を抑え無失点スタート。2回も得点圏にランナーを置きますが、内野ゴロで切り抜け日本ハムに得点を許しません。3回は2者連続三振などで3者