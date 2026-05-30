タレント松嶋尚美（54）が30日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。元巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女への暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任した件について言及した。阿部前監督の18歳の長女が生成AI「チャットGPT」に相談していたことについて驚く声もある。松嶋は「自分のお父さんがすごく有名人で、友達に相談しにくいよね。絶対言われるもん、阿部さんの