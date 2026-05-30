犬が飼い主を怪しんでいるときにみせる行動 1.離れた場所からジッと見つめて様子をうかがう 犬が飼い主を怪しんでいるとき、離れた場所からジッと見つめて様子をうかがうことがあります。 注目したいポイントは「距離」と「しっぽ」です。怪しんでいるため、すぐに逃げ出すことができる程度の距離感を保っていることと、不安感からしっぽが下がっています。 普段、飼い主が身につけることのないものを身につけてい