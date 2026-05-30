アイスランド代表は30日、キリンチャレンジカップ2026 日本代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見・公式練習を行った。アイスランドを率いるアルナル・グンラウグソン監督は「森保（一）監督は素晴らしいサッカー文化を日本で作っていると思います。規律があり、戦術も技術的にも新しい方法でチームを作り、選手は謙虚でハードワークします。日本の皆さんが誇りに思えるチームです」と日本に対するリスペクトを口にした。