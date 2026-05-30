サヨナラ弾のバルガスが負傷した村上への思いを語った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月29日、本拠地でのタイガース戦に先発出場し、3回に右太もも裏を負傷して途中交代した。【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェック延長10回にミゲル・バルガスの逆転サヨナラ2ランで勝利したものの、ここまで打線を引っ張ってきた村上のアクシデントはチームに衝撃を与えた。地元放送局『Chic