6月5日に開幕する県高総体。 聖和女子学院バレーボール部は、9年ぶりのインターハイを目指します。 低いトスから、強烈なスパイクを打ち込むテンポの速い攻撃が武器です。 県高校女子バレー界の強豪校の1つ、『聖和女子学院バレーボール部』。 現在の部員は1年生～3年生までの19人です。 （須川 咲希 主将） 「守備で最後まで粘り強く拾