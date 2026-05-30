森保監督が率いるチームは、欧州でも着実に声価を高めている(C)Getty Images価値ある重鎮の「言葉」開幕が間近に迫る北中米ワールドカップ（W杯）で、僕らの日本代表は果たしてどこまで勝ち進められるのか。本稿では、ドイツ・メディアが語る「日本サッカーの現在地」をご紹介したい。【動画】トッテナムを沈黙させた「“信じられない”ボレー」英メディアも絶賛する三笘薫のゴラッソを見るドイツ国内での日本に対する論調は