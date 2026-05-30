30日午前、石川県小松市内のスーパーマーケットの駐車場で、高齢の女性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。30日午前10時ごろ、石川県小松市串町のスーパーマーケットの駐車場で、小松市内に住む75歳の無職の女性が、左から走ってきた軽乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。軽乗用車は小松市内に住む86歳の無職の女性が運転していて、警察が事故の原因を調べています。