つるつる頭の落語家・露の五九洛さん（39）の鉄板ネタといえばこれである。【写真】「寝るときは手をつないでます」という夫の大治朗さんと「こんな頭で出てまいりまして、ビックリされた方もおられるかもしれませんが、私、落語家でありながら、比叡山延暦寺に総本山がございます天台宗のお坊さん、住職でもあるんですね。ただ、本職は落語家でございますから、落語家としては“プロ”なんですが、お坊さんとしては“アマ”なん