俳優の野呂佳代が30日、東京・新橋演舞場で行われた「熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾 東京喜劇『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』」の取材会に参加した。【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見新橋演舞場シリーズ第12弾となる今回は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した俳優・沢口靖子がオファーに応え、再登場する。ドラマにバラエティーにと幅広く活躍してい