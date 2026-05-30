東京六大学野球リーグは30日、神宮球場で最終週の早慶1回戦が行われ、勝ち点4の首位慶大が8―1で早大に先勝し、2023年秋以来5季ぶりの優勝にあと1勝とした。慶大は1点を追う二回に集中打で6点を奪い、先発渡辺和は7回1失点で今季6勝目。