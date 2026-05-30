◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第3日（2026年5月30日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、15位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が7バーディー、ボギーなしで大会コースレコードに並ぶ65をマークし、通算8アンダーで単独首位に浮上した。66で回った政田夢乃（25＝なないろ生命）、68で回った李叡源（イ・イェウォン、23＝韓国）、70で回った河本結（27