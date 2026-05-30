◇プロ野球ファーム・リーグ交流戦巨人10ー4阪神（5月30日、ジャイアンツタウンスタジアム）2日連続のマルチ安打となった巨人の皆川岳飛選手。この日は5打数3安打2打点で初めてのヒーローインタビューとなりました。「波のない選手が一流のプレーヤーだと思うので、しっかりとヒットを積み重ねていって、勝ちにつながる貢献をできるように頑張りたいです」少し緊張の面持ちでインタビューを受けた皆川選手。4-3に追いつかれた4回