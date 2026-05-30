シンガー・ソングライターの川本真琴（52）が30日、自身のXを更新。体調不良に見舞われていたことを明かした。川本は「一年ほど体調がよくなく、精神的にも非常に弱っていました」と告白。「春くらいから元気になりました。ちょっとづつお仕事（お楽しみ）を始め、八月にはライブ復帰します！」と告知し、「どうぞ皆様よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。川本の投稿に「寂しく思ってましたが体調優れなかったんですね。