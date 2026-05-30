Red Velvetのジョイが、日本でのオフショットを公開した。ジョイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ジョイ、公開恋愛中の年上彼氏と東京デート?!公開された写真には、日本の街並みを背景に、ゆったりとした時間を過ごすジョイの姿が収められている。ジョイは、レオパード柄のキャミソールにブラックのカーディガンを羽織り、スリムフィットのデニムパンツを組み合わせたトレンド感あふれるスタ