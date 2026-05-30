◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・前田純投手が５回２失点で降板した。自身の連勝を狙ったマウンドは、初回から１死一、三塁で中前適時打を浴びて先制を許した。３回にも２死一塁から広島・坂倉に右翼フェンス直撃の適時二塁打を打たれ「納得のいく投球はできなかった。反省するべきところはしっかりと反省して、次につなげないといけない」と話したが、その