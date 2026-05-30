◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―ヤクルト（３０日・楽天モバイル）ヤクルト・モンテル外野手が先制適時打を放った。２安打を放った２９日の同戦に続いて９番で先発。３回１死で左前打を放つと、５回無死一、二塁で送りバントを２度失敗した後、カウント０―２から左前へ適時打を放った。「得点圏にランナーがいたので必死に食らいついて打ちました。先制タイムリーになってよかったです」と表情をほころばせた。